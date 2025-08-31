Александр Усик золотыми буквами навсегда вписал свое имя в историю бокса. Личность абсолютного чемпиона мира постоянно обсуждают в боксерском сообществе.

Майрис Бриедис высказался относительно Александра Усика. В частности, бывший чемпион мира назвал боксеров, которые могут конкурировать с "Королем хевивейта", сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также WBO вынесла вердикт об отсрочке боя Усик – Паркер: что известно

Кто может конкурировать с Усиком?

Бывший латвийский боксер поделился мыслями относительно того, кто может конкурировать с Александром Усиком. Майрис Бриедис считает, что на это способны только Джей Опетая и Мозес Итаума.

Также экс-чемпион мира объяснил, что могут боксеры предложить абсолютному чемпиону мира. По его мнению, это молодость, скорость и сумасшедший голод к победам.

Они молодые, полны энергии и огня. У Усика же – колоссальный опыт, тысячи часов тренировок, миллионы ударов в зале и в спаррингах. Это его главное преимущество, и он доказывает его даже сегодня,

– сказал Бриедис.

Напомним, что Александр Усик недавно дрался против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде противостояния на "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщалось о том, что Спенсер Браун объяснил, как Александр Усик должен завершить боксерскую карьеру, в частности, назвал соперника для последнего боя украинского чемпиона.