"Это был не тот Конор": Холлоуэй сделал неожиданное заявление о состоянии МакГрегора

Поединок между Конором МакГрегором и Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 завершился досрочной победой Холлоуэя техническим нокаутом. Бой закончился уже на 69-й секунде первого раунда после того, как ирландец травмировал ногу.

Сразу после стартового гонга МакГрегор попытался нанести эффектный удар ногой в прыжке, однако неудачно приземлился на правую ногу и повредил колено. После поединка Холлоуэй прокомментировал травму соперника. Его слова были опубликованы в соцсети X.

Что сказал Холлоуэй после боя?

По словам Холлоуэя, он обратил внимание на состояние соперника еще до начала поединка. Боец отметил, что МакГрегор выглядел необычно спокойным, что удивило его.

Перед тем как прийти сюда, я записывал подкаст со Стивеном Томпсоном, и мы как раз говорили об этом. Даже когда Конор выходил в октагон, казалось, что это уже не тот самый Конор. Я думал, что он будет чуть более взвинченным, чуть более сумасшедшим. А он выглядел очень и очень спокойным,

– сказал Холлоуэй.

В то же время экс-чемпион не смог однозначно ответить, произошла ли травма во время первого удара ногой.

Честно говоря, я не знаю. Но, конечно, понимал, что он попытается меня чем-то атаковать, и этим был тот удар ногой,

– добавил он.

Этот поединок стал для МакГрегора первым после пятилетнего перерыва. Последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года, когда потерпел поражение от Дастина Порье из-за перелома ноги.

Нынешний бой был реваншем: в их первой встрече, состоявшейся в августе 2013 года, МакГрегор одержал победу единогласным решением судей.