Дюбуа этого не умеет, – пузан Баколе заговорил о победе над Усиком

Конголезский боксер Мартин Баколе высказался об Александре Усике и его достижениях в боксе. Супертяж из ДР Конго сделал смелое заявление о победе над украинцем.

31-летний боксер уверен, что кроме него, никто из современных бойцов не сможет нанести дебютное поражение в профессиональной карьере Александру Усику. Мартин Баколе отметил, что украинский чемпион мира является боксером до мозга костей, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut.

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Очередное самоуверенное заявление Баколе

Конголезский супертяжеловес вспомнил свой опыт выступлений против брата-левши. Поэтому Мартин знает, как останавливать боксера-левшу и перекрывать ему ринг. Баколе добавил, что имеет те навыки, которые отсутствуют у ближайшего соперника Усика – Даниэля Дюбуа.

Усика, кроме меня, никто не победит. Думаю, Деонтей Уайлдер – уже все, завершилось. Усик – это боксер до мозга костей: боксерское мышление, боксерское движение. Не думаю, что кто-то сейчас сможет его остановить, кроме Мартина Баколе,

– заявил Баколе.

Также Мартин признался, что ожидал победу Усика над Тайсоном Фьюри. Но сильно удивился, когда Александр одолел "Цыганского короля" аж дважды. Баколе отметил Энтони Джошуа.

"Я ожидал, что Усика побьет "Цыганский король", но был шокирован, когда Александр победил его дважды. Джошуа – хороший, крепкий парень, но он не умеет перекрывать ринг. Дюбуа никогда не изменится, он останется при своем стиле, но Усик лучше него", – сказал боксер из ДР Конго.

Отметим, что Баколе и его тренер еще раньше уверяли, что смогли бы нанести поражение Усику. Зато в феврале 2025-го Мартин был нокаутирован во втором раунде боя против Джозефа Паркера. Конголезец заменил в последний момент больного Дюбуа и прибыл в Эр-Рияде вообще без подготовки.

После чего Баколе в мае этого года расписал ничью с нигерийцем Эфе Аджагба. Это была первая мировая в карьере 31-летнего супертяжеловеса в 24-х проведенных боях. Также в его активе 21 победа (16 – нокаутом) при 2-х поражениях.