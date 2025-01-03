"Он боится меня": известный супертяжеловес сенсационно заявил, что Усик избегает боя против него

Мартин Баколе выдал неожиданное заявление в сторону Александра Усика. Конголезский боксер вспомнил спарринг против непобедимого украинца.

31-летний боксер рассказал, почему его бой против Александра Усика никогда не состоится. Мартин Баколе заверил, что всяк причина в непобедимом украинском боксере, который просто боится выходить против него в ринг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Почему Усик не дерется с Баколе

Баколе вспомнил спарринг против Усика в Дубае, в котором конголезский боксер остановил Александра. По его мнению, после этого момента украинец всячески избегает поединка против него.

Усик? Я не думаю, что он согласится на бой со мной, потому что я остановил его в Дубае в спарринге, он меня боится после этого. Усик знает, насколько я хорош... Я говорю правду,

– сказал Баколе.

Справка. Последний раз Баколе выходил в ринг 3 августа 2024-го года, когда встречался с Джаредом Андерсоном. Бой закончился в 5-м раунде нокаутом от Мартина. До этого по ходу поединка конголезский боксер трижды отправлял своего соперника в нокдаун, а уже в 5-м раунде рефери остановил безжалостное избиение.

Ранее тренер Баколе усомнился в справедливости решения судей относительно победителя реванша Усик – Фьюри. Также Билли Нельсон уверен, почему его подопечный может нанести Александру первое поражение в карьере украинца.

К слову, единственное поражение в карьере Баколе датировано 13 октября 2018-го года. Тогда Мартин проиграл Майклу Хантеру. Всего за спиной Баколе 22 боя, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом).