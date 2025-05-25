Непобедимый боксер поделился планами после победы над ветераном

Мозес Итаума без лишних препятствий одолел на своем пути ветерана бокса Майка Балогана. 20-летний британский боксер трижды отправлял соперника за четыре минуты в нокдаун и в итоге победил техническим нокаутом.

Поединок состоялся в шотландском городе Глазго и длился всего два неполных раунда. Во время них Майк Балоган трижды побывал на канвасе и проиграл младшему сопернику.

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Что планирует непобедимый Мозес Итаума

Мозес Итаума провел успешную защиту своего чемпионского пояса и сохранил статус непобедимого боксера.

После победного боя 20-летний британец лаконично рассказал о планах на ближайшее будущее. В своем комментарии Итаума вспомнил конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе, который в мае 2025-го неожиданно расписал ничью с нигерийцем Эфе Аджагбой, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing 24/7.

Единственный способ увеличить количество раундов – это поднимать уровень оппонентов, но делать это надо правильно. Надо действовать разумно. Я могу победить Мартина Баколе, но он все равно очень крепкий боец. Во всех аспектах. И мне обязательно придется поехать в Америку на каком-то этапе моей карьеры,

– сказал Итаума.

Отметим, что именно Мозеса Итауму называют преемником Александра Усика на вершине королевского дивизиона. В свои 20 лет британец еще не терпел поражений в профессионалах, а ему уже приписали легендарное прозвище "Новый Майк Тайсон". Хотя сам Итаума не скрывает, что ему что ему не нравится подобное сравнение с "Железным Майком", ведь он хочет построить свой индивидуальный путь в истории бокса.