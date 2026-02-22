Боец из Киева шокировал Ирландию – он побил чемпиона мира на шоу, где впервые засиял МакГрегор

Украинский боец Никита Баглей 21 февраля сотворил громкую сенсацию в Ирландии. Спортсмен из Киева неожиданно победил Соломона Симона на престижном турнире Cage Warriors 200.

Симон защищал титул организации в полулегком весе, но проиграл 29-летнему Баглею. Детали поединка рассказывает Tribuna.

Смотрите также Соперник упал за считанные секунды: в США определили нового чемпиона WBC

Как украинец Баглей сотворил сенсацию в MMA?

Ирландец выходил на поединок с рекордом 7-0, при этом всех своих соперников он побеждал досрочно. Баглей, который выглядел серьезным претендентом, все же на бумаге был аутсайдером, хоть и выиграл пять предыдущих боев.

Поединок прошел полностью под контролем Никиты, который родился в Киеве, но вместе с семьей в подростковом возрасте перебрался в Британию.

Буквально с первых секунд боя Баглей, выступающий под флагами Украины и Великобритании, набросился на соперника и "мучил" его своим контролем. Украинец пытался нивелировать сильные стороны соперника, в частности работу в стойке.

Баглей делал все, чтобы до ударов даже не доходило. Пятый раунд стал чемпионским для украинца: Никита пошел в атаку в стойке и имел большой успех. Казалось, что это конец для чемпиона, но он таки устоял.

В последние 30 секунд боя ирландец все же подобрался к украинцу. Он пытался бить украинца без остановки, но Никита отзащищался и дотерпел до финального гонга.

Как сообщает Cage Warriors, по итогам пяти раундов решение судей было единогласное: 50:45, 50:45, 49:46 в пользу Баглея, который стал новым чемпионом Cage Warriors – первым в истории Украины.

Никита Баглей стал первым в истории Украины чемпионом Cage Warriors: смотрите видео

Обратите внимание. Cage Warriors – одна из лучших европейских организаций в ММА. Именно здесь впервые серьезно о себе заявили Конор МакГрегор, Майкл Биспинг, Том Аспиналл, Пэдди Пимблетт, а уже потом перешли в UFC, где стали звездами мирового уровня.

Украинец сенсационно победил на турнире в Польше