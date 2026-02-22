Боец из Киева шокировал Ирландию – он побил чемпиона мира на шоу, где впервые засиял МакГрегор
- Никита Баглей из Киева победил Соломона Симона на турнире Cage Warriors 200, став первым в истории Украины чемпионом этой престижной организации.
- Поединок прошел под полным контролем Баглея, который одержал победу единогласным решением судей со счетом 50:45, 50:45, 49:46.
Украинский боец Никита Баглей 21 февраля сотворил громкую сенсацию в Ирландии. Спортсмен из Киева неожиданно победил Соломона Симона на престижном турнире Cage Warriors 200.
Симон защищал титул организации в полулегком весе, но проиграл 29-летнему Баглею. Детали поединка рассказывает Tribuna.
Смотрите также Соперник упал за считанные секунды: в США определили нового чемпиона WBC
Как украинец Баглей сотворил сенсацию в MMA?
Ирландец выходил на поединок с рекордом 7-0, при этом всех своих соперников он побеждал досрочно. Баглей, который выглядел серьезным претендентом, все же на бумаге был аутсайдером, хоть и выиграл пять предыдущих боев.
Поединок прошел полностью под контролем Никиты, который родился в Киеве, но вместе с семьей в подростковом возрасте перебрался в Британию.
Буквально с первых секунд боя Баглей, выступающий под флагами Украины и Великобритании, набросился на соперника и "мучил" его своим контролем. Украинец пытался нивелировать сильные стороны соперника, в частности работу в стойке.
Баглей делал все, чтобы до ударов даже не доходило. Пятый раунд стал чемпионским для украинца: Никита пошел в атаку в стойке и имел большой успех. Казалось, что это конец для чемпиона, но он таки устоял.
В последние 30 секунд боя ирландец все же подобрался к украинцу. Он пытался бить украинца без остановки, но Никита отзащищался и дотерпел до финального гонга.
Как сообщает Cage Warriors, по итогам пяти раундов решение судей было единогласное: 50:45, 50:45, 49:46 в пользу Баглея, который стал новым чемпионом Cage Warriors – первым в истории Украины.
Никита Баглей стал первым в истории Украины чемпионом Cage Warriors: смотрите видео
Обратите внимание. Cage Warriors – одна из лучших европейских организаций в ММА. Именно здесь впервые серьезно о себе заявили Конор МакГрегор, Майкл Биспинг, Том Аспиналл, Пэдди Пимблетт, а уже потом перешли в UFC, где стали звездами мирового уровня.
Украинец сенсационно победил на турнире в Польше
- Украинец Виталий Якименко стал чемпионом KSW в легчайшем весе, победив Себастьяна Пшибиша в Польше.
- Якименко одержал победу разделенным решением судей, несмотря на то, что все судьи были поляками. Это стало большим карьерным успехом для бойца из Харьковщины.