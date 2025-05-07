Усик, Кроуфорд или Иноуэ: легендарный боксер выбрал лучшего бойца P4P

Нонито Донэйр высказался относительно современных бойцов. Легендарный филиппинец назвал лучшего боксера независимо от весовой категории.

В частности, бывший чемпион мира сравнил Александра Усика, Теренса Кроуфорда и Наою Иноуэ. Донэйр назвал места боксеров в рейтинге P4P, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

Читайте также Британский боксер разрушил надежды Дюбуа нокаутировать Усика одним ударом

Кто лучше

Нонито Донэйр заявил, что он всегда считал Александра Усика и Теренса Кроуфорда выше Наою Иноуэ в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Легендарный боксер объяснил свое мнение. По словам Донэйра, украинский чемпион и "Охотник" лучше японского "абсолюта", ведь за свою карьеру имели немало серьезных соперников, чем он.

Он имел Фултона, например, со мной дрался. Мы хорошие бойцы. Но это не одно и то же с тем, что сделал Усик, когда он покорил крузервейт, победив лучших, поднялся выше и сделал то же самое в хевивейте,

– сказал Донэйр.

Отметим, что Нонито Донэйр дважды дрался против Наои "Монстра" Иноуэ. Впервые филиппинец проиграл в 2019 году единогласным решением судей, а через три года уступил нокаутом.