Новицкий снялся с боя в андеркарде Усик – Дюбуа: боксеру уже нашли замену

Вскоре состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В андеркарде главного события года должны были драться Андрей Новицкий и Владислав Сиренко.

Однако украинская битва в андеркарде реванша Усик – Дюбуа не состоится. Причина в том, что Новицкий снялся с поединка меньше, чем за три недели до вечера бокса, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

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Кто заменит Новицкого

Владислав Сиренко не остался без соперника после снятия с поединка Андрея Новицкого. Соломон Дакрес будет драться вместо украинского боксера в андеркарде реванша Усик – Дюбуа.

Причина, почему Новицкий не будет драться против Сиренко пока неизвестна. Вечер бокса состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Сиренко будет драться против Дакреса / Фото Queensberry Promotions

Отметим, что последний раз Соломон Дакрес дрался в 2024 году. Тогда британский боксер уступил Дэвиду Аделею техническим нокаутом в первом раунде, потерпев единственное поражение в карьере.

Ранее сообщалось, что Хьюи Фьюри сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Кузен Тайсона Фьюри категорически высказался относительно поединка.