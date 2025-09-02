Александр Усик должен защищать титул чемпиона мира по версии WBO в бою с Джозефом Паркером. Новозеландский боксер мечтает о поединке с украинским "Королем хевивейта".

Однако пока что бой Усик – Паркер откладывается. В команде Джозефа рассказали с кем будет драться временный чемпион мира WBO, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Кто станет соперником Паркера?

Дэвид Хиггинс рассказал с кем будет драться Джозеф Паркер, если Александр Усик не хочет защищать титул чемпиона мира. Промоутер новозеландца заявил, что его подопечный будет драться с известным британским боксером.

Соперником Джозефа Паркера станет Фабио Уордли. Также Хиггинс заявил, что травма спины у Усика, это лишь всего лишь оправдание, чтобы не драться с новозеландским боксером.

Паркер заслужил шанс на этот поединок, но если нет, то бой с Уордли позволит Джо оставаться в тонусе и не делать больших перерывов между поединками,

– сказал Хиггинс.

Напомним о том, что Александр Усик попросил об отсрочке боя с Джозефом Паркером из-за травмы спины. У WBO вынесли решение относительно просьбы украинского боксера.

Кто такой Фабио Уордли?