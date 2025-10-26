Как Уордли взрывообразно нокаутировал Паркера в битве за Усика: видеообзор боя

В Лондоне 25 октября на арене О2 закончился вечер бокса, который возглавил бой между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. В противостоянии определился соперник Александра Усика.

Джозеф Паркер и Фабио Уордли подарили истинное наслаждение ценителям бокса, пройдя почти полную дистанцию. Боксеры осторожно и с разведки начали поединок, пишет 24 Канал.

Каким было развитие боя Паркер – Уордли?

Далее боксеры по очереди брали раунды в свою копилку. Казалось, что даже Паркер больше забрал победных трехминуток в свой багаж.

Вишенкой на торте этого боя в Лондоне стал десятый раунд. Паркер из последних сил организовал несколько классных комбинаций в голову и туловище Уордли. Зато Фабио едва не отправил новозеландца в нокдаун. Джозеф устоял.

Однако в следующем одиннадцатом раунде бой был досрочно завершен. Уордли продавил Паркера к канатам и без перерыва выбрасывал удары в голову соперника. Именно голова Джозефа была его главной целью в этом раунде.

Сначала судья позволял Уордли продолжать избиение Паркера. Казалось, что Фабио представил на месте головы Джозефа боксерскую грушу. Однако через несколько секунд судья в ринге остановил противостояние, сигнализировав о досрочной победе нокаутом Фабио Уордли.

Уордли не только победил Джозефа Паркера, но и стал следующим соперником Александра Усика!

Победа над новозеландским соперником стала для Фабио 20-й на профи-ринге и 19-й – нокаутом. Уордли стал четвертым британским боксером, который одолел Паркера. До этого Джозеф терпел поражения от Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Джозефа Джойса.

Видеообзор боя Паркер – Уордли

Если бой Уордли – Усик такой состоится, то в ринге сойдутся два до сих пор непобедимых боксера.

Паркер же остался при своих 36-ти победах (24 – нокаутом), но уже 4-х поражениях в 40-ка боях на профи-ринге.

После боя издание Sky Sports процитировало победные слова Уордли. Фабио сравнил эту победу со сном. Британец добавил, что эта победа является результатом упорного труда, страсти и того, что никогда нельзя сдаваться.

"Это звучит как сон, но это реальная жизнь. Я являюсь доказательством упорного труда, страсти и того, что никогда не следует сдаваться. То, чего мне не хватает в опыте, я компенсирую подбородком, сердцем и борьбой. Я не умаляю заслуги Джо, но мне не было больно. Я ставил ноги в нелепые позиции, но меня не сбили. Я уже говорил, что не являюсь самым чистым бойцом, но я делаю свою работу", – сказал Уордли.

Также DAZN Boxing выложило фрагмент после боя, как британец прямо на ринге вызвал на поединок Александра Усика.