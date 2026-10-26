Племянник Фьюри победил украинца и стал чемпионом Европы: британец эмоционально отреагировал на триумф

Династия Фьюри продолжает покорять мировой ринг. 13-летний Шейн Фьюри-младший завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по боксу среди спортсменов в возрасте до 15 лет, который проходил в турецком Трабзоне.

Юный боксер, сын младшего брата Тайсона – Шейна Фьюри, представлял на турнире Англию в весовой категории до 70 килограммов. Об этом сообщает TalkSport.

Путь к золоту

Для Фьюри-младшего этот турнир стал дебютным международным стартом, на котором он сумел продемонстрировать настоящий чемпионский характер.

В четвертьфинале боксер одолел украинца Богдана Мороза раздельным решением судей со счетом 3:2, а в полуфинале уверенно победил представителя Молдовы Дана Флореа – 5:0. В финальном поединке, который выдался ожесточенным и напряженным, Фьюри-младший оказался сильнее азербайджанца Сархана Хахвердиева, одержав победу со счетом 3:2.

Реакция "Цыганского короля"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе эмоционально поздравил племянника в своих соцсетях.

Он сделал это! Чемпион Европы! На своем первом международном турнире, самом сложном в мире, он завоевал золотую медаль. Он заслуживает этого, потому что отдает спорту всю свою душу. Это единственный ребенок, которого я знаю, которому все остальное безразлично – он на 100% сосредоточен на боксе. Подождите, пока с годами вы не познакомитесь с настоящим Шейном Фьюри-младшим!

– сказал Тайсон Фьюри.

Триумф семьи Дюбуа

Как пишет The Sun, Шейн-младший был не единственным представителем известной боксерской семьи в составе сборной Англии. Настоящий фурор на турнире также произвел Соломон Дюбуа – 13-летний младший брат чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа и чемпионки мира Каролины Дюбуа.

Соломон одержал победу в весовой категории до 60 килограммов. В финальном поединке за золотую медаль молодой британец победил представителя страны-агрессора России Михаила Новикова.