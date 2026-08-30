"С ним все было в порядке": Чисора нашел причину поражения Итаумы от Хрговича

Представитель супертяжелого веса Дерек Чисора объяснил, почему, по его мнению, Мозес Итаума не сумел завоевать титул чемпиона мира в бою против Филипа Хрговича. Известный боксер назвал физиологическую причину.

По словам бывшего соперника Владимира Кличко и Александра Усика, 21-летнему Итауме просто не хватило сил. Его слова приводит YouTube-канал DAZN Boxing.

Почему Итаума проиграл

По мнению 42-летнего бойца, его вдвое более молодому коллеге не хватило сил и опыта для правильного расчета своих возможностей на все 12 раундов, предусмотренных в чемпионском поединке.

Я не хотел преждевременно делать такие заявления, но, судя по тому, как он начал бой, он был очень резким. Просто потом устал. С ним все было в порядке. Он просто устал,

– сказал Чисора.

Отметим, что после поединка Мозеса Итауму на носилках вынесли с ринга, а затем отвезли в больницу.

Как Итаума покидал арену в Лондоне: смотрите видео

Itauma won every round until getting stopped and then was stretchered out of the ring and taken to the hospital. Hope the young man is OK. #boxing #ItaumaHrgovic pic.twitter.com/MbtqIP1rWM – Dan Rafael (@DanRafael1) August 30, 2026

В ночь на 30 августа 34-летний Филип Хргович досрочно, в девятом раунде, победил Мозеса Итауму в бою за титул чемпиона IBF в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма). Это первый полноценный пояс чемпиона мира в карьере хорвата.

Что дальше для Итаумы и Хрговича

Британский боксер попал под наблюдение врачей после поединка. Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что у него травма ноги. Пока что о дальнейших шагах в карьере Мозеса ничего не известно.

У Филипа Хрговича появился обязательный претендент на его титул. Им стал кубинец Фрэнк Санчес. Однако уже после завершения боев в Лондоне на ринг поднялся немец Агит Кабаел. Обладатель титула WBC предложил провести объединительный бой с Хрговичем – чемпион IBF дал согласие.