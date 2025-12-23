Джошуа потеряет космические деньги за победный бой с Полом: сумма налогов шокирует

В ночь на 20 декабря 2025 года Энтони Джошуа триумфально вернулся после более года без официальных поединков. Британский супертяжеловес провел бой против Джейка Пола.

Энтони Джошуа в шестом раунде нокаутировал Джейка Пола и победно вернулся в ринг после поражения от Даниэля Дюбуа (в сентябре 2024-го). После боя стало известно, сколько денег заплатит Джошуа в виде налогов, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo Sports.

Сколько налогов заплатит Джошуа за бой с Полом?

По информации издания, Эй Джей заработал за данный бой 93 миллиона долларов, как и Джейк. Хотя ранее сообщалось, что гарантированный заработок обоих боксеров составит по 50 миллионов долларов, но эти суммы могут вырасти за счет дополнительных факторов. Зато Энтони должен был заработать около 60 миллионов.

Из заработанного гонорара Джошуа должен отдать около 48,6 миллиона долларов в виде налогов.

Такой огромный налог Энтони должен уплатить, ведь их битва происходила на территории США (в Майами), где облагается федеральный налог на доходы по самой высокой ставке – 37 процентов, что составляет около 34,5 миллионов долларов.

Также Джошуа должен уплатить налог за зарубежный бой из-за того, что имеет британское гражданство. А это еще минус 14,1 миллиона долларов с его гонорара.

Что известно о бое Пол – Джошуа?

Энтони трижды за шесть неполных раундов отправлял Пола в нокдаун. После третьего рефери уже не позволил Джейку продолжить бой.

Это была 29-я победа для Джошуа на профи-ринге (26 – нокаутом) при 4-х поражениях (данные BoxRec).

После боя Энтони в комментарии Netflix Sports вызвал Тайсона Фьюри на поединок.

Зато Джейк отправился в больницу, где ему диагностировали перелом челюсти в двух местах. Ему уже провели операцию, удалив несколько зубов и вставив титановые пластины.

Джошуа и Пола отстранили от бокса?

Издание GiveMeSport сообщило об отстранении от бокса обоих бойцов. Атлетическая комиссия Флориды запретила Полу проводить бои в течение следующих 30 дней. Правда, это отстранение может пролонгироваться из-за травм блогера. Все будет зависеть от медицинских заключений.

Зато Джошуа не может боксировать следующие 7 дней.