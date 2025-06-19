Возвращается к кровавым мясорубкам: 44-летний экс-чемпион камбэк в бокс на голых кулаках

В бокс на голых кулаках официально возвращается настоящий ветеран ринга. Речь идет о 44-летнем бывшем чемпионе мира Поле Малиньяджи.

Итальянско-американский бывший боксер подписал контракт с организацией KB Bare Knuckle Boxing. В контракте идет речь о трех поединках, пишет 24 Канал со ссылкой на MMA Fighting.

Вот это да Скандальный боксер признался, что страдает алкоголизмом и расстройством, как у Фьюри

Возвращение Малиньяджи в кулачные бои

Уже 6 сентября Пол Малиньяджи проведет свой первый поединок в английском городе Бристоль.

В прошлом 44-летний бывший чемпион уже выступал на голых кулаках. Было это еще в июне 2019-го года, когда Малиньяджи уступил экс-бойцу UFC из Ирландии Артему Лобову по единогласному решению судей. Больше на голых кулаках Пол не дрался.

За его спиной 44-ри боя в профессионалах, в которых он одержал 36 побед (8 – нокаутом) при 8 поражениях. В официальных боях в марте 2017-го Малиньяджи проиграл британцу Сэму Эггингтону нокаутом в 8-м раунде.

Последний раз Малиньяджи выходил в ринг еще четыре года назад (2021). Тогда Пол встретился с Кори Боналевичем в выставочном поединке, где победил соперника.