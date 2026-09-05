Кому проигрывал Виталий Кличко на профессиональном ринге

Легенда украинского бокса Виталий Кличко за годы профессиональной карьеры провел 47 боев, в 45 из которых одержал победу, а дважды потерпел поражение. Старший из братьев Кличко ни разу не попадал в нокдаун и не проигрывал нокаутом.

Интересно, что в обоих поединках, завершившихся не в его пользу, украинец на момент остановки боя лидировал по очкам. Причиной досрочного завершения стали травмы. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Проигрывал ли Виталий Кличко

Первая неудача настигла Виталия 1 апреля 2000 года во время защиты титула чемпиона мира по версии WBO против американца Криса Берда. Кличко полностью контролировал ход поединка и уверенно лидировал по судейским записям. Однако в девятом раунде украинский спортсмен получил тяжелую травму руки. Из-за невыносимой боли Виталий был вынужден отказаться от продолжения поединка перед десятым раундом, в результате чего Берду присудили победу техническим нокаутом.

Виталий Кличко / Фото GettyImages

Второй и одновременно самый драматичный поединок в карьере Кличко состоялся 21 июня 2003 года против абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса. На кону стояли престижные титулы по версиям WBC и IBO. Виталий навязал британской звезде ожесточенную борьбу и после шести раундов лидировал на карточках всех трех судей. Однако глубокое рассечение над левым глазом украинца заставило врача настоять на остановке боя в перерыве перед седьмым раундом. Льюис одержал победу техническим нокаутом, хотя этот результат до сих пор вызывает жаркие дискуссии среди болельщиков и экспертов, которые так и не дождались долгожданного реванша.