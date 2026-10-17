Как посмотреть прямую трансляцию боя Дюбуа – Уордли

В субботу, 17 сентября, на легендарной O2 Arena в Лондоне состоится долгожданный вечер бокса. Главным событием которого станет грандиозный реванш между чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

В Украине эксклюзивным транслятором поединка является международная стриминговая платформа DAZN. Об этом сообщает 24 Канал.

Где смотреть трансляцию в Украине

Поскольку бой транслируется по системе Pay-Per-View (PPV), зрителям с базовой подпиской необходимо отдельно приобрести доступ к этому событию (стоимость составляет около 913 грн). В то же время владельцы премиального пакета DAZN Ultimate Tier смогут посмотреть поединок без дополнительной оплаты.

Платформа DAZN доступна через официальное приложение или веб-сайт на большинстве устройств, в частности на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android, телевизорах со Smart TV, медиаплеерах Apple TV и Chromecast, игровых консолях PlayStation и Xbox, а также на персональных компьютерах и ноутбуках.

Расписание боксерского вечера по киевскому времени

Начало трансляции основного карда шоу запланировано на 21:00, а главный бой между Дюбуа и Уордли начнется не раньше 00:30 в ночь на воскресенье, 18 сентября.

История противостояния

На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO, который в настоящее время принадлежит Дюбуа. Их первая встреча оказалась драматичной: Уордли ошеломил Дюбуа на старте, дважды отправив его в нокдаун в 1-м и 3-м раундах. Однако Даниэль сумел перехватить инициативу, серьезно разбил сопернику лицо и вырвал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, отобрав пояс WBO.

Статистика боксеров перед реваншем

Дюбуа имеет в своем профессиональном рекорде 26 боев, в которых одержал 23 победы, в том числе 22 нокаутом, и потерпел 3 поражения. Уордли провел 22 поединка, одержал 20 побед, 19 из них нокаутом, потерпел 1 поражение и 1 бой завершил вничью.