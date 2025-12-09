Президент WBC назвал лучшего боксера за Усика

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман принял участие в боксерском опросе. Глава выбрал среди двух вариантов, где также присутствовал Александр Усик.

Перед Маурисио Сулейманом встал сложный выбор среди которых он поставил выше Флойда Мейвезера, Хулио Чавеса-старшего и Майка Тайсона, чем Теренса Кроуфорда, Сауль Альвареса и Тайсона Фьюри. Президент WBC также выбрал между Ленноксом Льюисом и Александром Усиком, информирует 24 Канал со ссылкой на ALL THE SMOKE Boxing.

Кто лучше Усика по мнению Сулеймана?

Глава боксерского совета назвал Льюиса лучше Усика.

Отметим, что после первой победы над Фьюри украинский боксер стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте после как раз Леннокса.

Как в WBC отреагировали на возможный бой Усик – Уайлдер?

Усик неожиданно для всех заговорил о желании провести бой против Деонтея Уайлдера в 2026 году. Президент WBC поддерживает такой возможный поединок. В комментарии iFL TV Сулейман заверил, что не видит ничего плохого в таком поединке Усик – Уайлдер.

Маурисио заверил, что "Бронзовый бомбардировщик" не будет легким соперником для украинского чемпиона.

"Мне нравится Деонтей. Он заслуживает еще одного шанса. Он всегда был с WBC, а Усик – замечательный боец, но никогда нельзя недооценивать этот удар", – сказал Сулейман.

Интересно, что Усик попросил добровольную защиту титула WBC в бою против Уайлдера.

