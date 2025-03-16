Подали в суд: звездный боксер снова попал в скандал

Райан Гарсия снова попал в громкий скандал. На этот раз с иском в суд на американского боксера обратилась японская компания.

Компания Fanmio требует от звездного бойца денежную компенсацию. Ведь ранее Райан Гарсия нарушил договоренности со стриминговой платформой, сообщает 24 канал.

Читайте также Экс-чемпион мира получил длительную дисквалификацию: в чем причина

Что натворил Гарсия

Американский боксер договорился провести в Японии выставочный бой против Рууки Анпо. Однако Райан Гарсия в последний момент решил "слиться" с боя и сказал, что он травмировался.

Fanmio обратилась в суд из-за отказа Гарсии драться. Японская компания планирует отсудить у американского боксера 1 миллион евро за убытки. Представители платформы отметили, что заплатили Райану значительную сумму за участие в шоу.

К слову. Райан Гарсия попал в скандал в апреле прошлого года. После победы над Девином Хейни в крови боксера нашли допинг. Из-за чего, бой был признан таким, несостоявшимся, а Райана отстранили на год.

Напомним, что Райан Гарсия в свое время был чемпионом мира во втором полулегком весе. Американский боксер владел такими титулами как WBC, WBC Silver и WBO NABO.