Лучшие супертяжи в истории бокса: места Усика и Кличко неприятно шокируют

Известное издание GiveMeSport составило рейтинг лучших супертяжей на планете в истории бокса. Украинские звезды бокса оказались вне топ-10 величайших.

Рейтинг от GiveMeSport возглавил легендарный Мухаммед Али. За спиной кумира Александра Усика разместился старейший чемпион мира Джордж Форман, который недавно отошел в мир иной, пишет 24 Канал.

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Непредсказуемый рейтинг издания

Топ-3 лучших замкнул Джо Луис.

Только четвертую позицию занял культовый Майк Тайсон, который в середине ноября прошлого года с поражения от Джейка Пола вернулся на профи-ринг. Джо Фрейзер замкнул пятерку лучших.

Также свои места в топ-10 получили Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Ларри Холмс, Джек Джонсон и Сони Листон.

Удивляют места украинцев в этом рейтинге. Выше всех среди украинских звезд бокса разместился Владимир Кличко, который раздумывает над возвращением в ринг ради побития рекорда Формана – 12-е место. Сразу за его спиной расположился его старший брат Виталий.

А вот Александр Усик получил лишь 18-ю строчку.



Рейтинг лучших супертяжей издания (места 11-20) / Скриншот с GiveMeSport

Интересно, что в топ-20 нет места чемпиону мира IBF Даниэлю Дюбуа, который претендует на реванш с Усиком. Дважды поверженный Усиком Тайсон Фьюри оказался лишь на 15-й строчке. Именно "Цыганского короля" непобедимый украинец называл самым сложным соперником в его карьере.