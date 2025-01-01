Ломаченко неожиданно опередил Кличко: кто возглавил рейтинг лучших боксеров в истории Украины

Вчера 31 декабря известный портал GiveMeSport опубликовал еще один рейтинг, который касается украинских боксеров. Теперь спортивное издание назвало десятку лучших боксеров в истории Украины.

В своей статье спортивное издание отметило, как Украина всегда приятно удивляет количеством боксеров, которые дорастают до мирового класса. Также GiveMeSport выделил тот факт, что перед переходом в профессионалы украинские боксеры достигают серьезных результатов на любительском уровне, пишет 24 Канал.

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Кто лучший боксер в истории Украины

Портал выделил по меньшей мере четырех боксеров из Украины, которые могут конкурировать за первое место в рейтинге.

Национальная боксерская родословная настолько сильна, что есть не менее четырех боксеров, которые могут справедливо претендовать на то, чтобы быть лучшими в стране,

– отметили в издании.

Первую позицию в этом списке издания занял чемпион мира в хевивейте по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик. 21 декабря боксер из Симферополя во второй раз за 2024-й год победил Тайсона Фьюру, которому никто до Усика еще не наносил поражений.

Сразу за его спиной расположились Владимир Кличко и Василий Ломаченко соответственно. А вот Виталий Кличко оказался за пределами топ-3 – четвертое место.

Также в десятку лучших украинских боксеров в истории нашей страны попали: Льюис "Малыш" Каплан, Владимир Сидоренко, Вячеслав Сенченко, Андрей Котельник, Сергей Дзинзирук и Виктор Постол, который соответственно замкнул топ-10 рейтинга.

Интересно. В топ-10 лучших боксеров в истории Украины досталось Льюису Каплану. Боец украинского происхождения еще в детстве эмигрировал в США. Каплан был чемпионом мира в полулегком весе (1925-1926).

С большой вероятностью в этот рейтинг через несколько лет попадет Сергей Богачук, который посягнул на абсолютное чемпионство.