Итаума приблизился к Усику в новом рейтинге лучших боксеров мира

Мозес Итаума 28 марта брутально нокаутировал Джермейна Франклина. Победа позволила британскому спортсмену взлететь в рейтинге от журнала The Ring.

Выступление Итаумы шокировало экспертов по боксу. Редакционная коллегия The Ring решила разместить Мозеса на 5-м месте в обновленном рейтинге тяжеловесов.

Смотрите также "Надо делать титул вакантным": Усику выдвинули условие

Какое место в рейтинге у Усика и Итаумы?

Выше 21-летнего парня только Филипп Хргович, Даниэль Дюбуа, Агит Кабаел и Фабио Уордли. Действующий чемпион The Ring – Александр Усик.

Топ-10 тяжеловесов по версии The Ring

Чемпион: Александр Усик

№1: Фабио Уордли

№2: Агит Кабаел

№3: Дениэль Дюбуа

№4: Филип Хргович

№5: Мозес Итаума

№6: Мартин Баколе

№7: Эфе Аджагба

№8: Ричард Торрез

№9: Мурат Гассиев

№10: Лоуренс Околи

Что известно об Итауме?

В субботу, 28 марта, Итаума одержал свою 14 подряд победу на профессиональном ринге, нокаутировав Франклина в 5 раунде. По данным BoxRec, до сих пор ни один бой британца не длился более 6 раундов.

После поединка спортсмен заявил, что хочет провести бой против Хрговича или Усика.

Более того, президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери рекомендовал Чемпионскому комитету назначить Итауму обязательным претендентом на титул чемпиона.

После этого Фрэнк Уоррен, промоутер британца, в комментарии Bad Left Hook анонсировал, что следующий поединок Мозеса состоится летом. Также он убежден, что Итауму проведет бой за титул чемпиона мира в 2026 году.

Добавим, что Александр Красюк, бывший промоутер Усика, оценил перспективы Итаумы в комментарии Sport.ua. По его словам, британец – это будущее супертяжелого веса.

"Конечно, в техническом плане еще есть много над чем работать, однако он уже готов стать чемпионом мира", – отметил Красюк.