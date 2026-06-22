Усик должен дать шанс кому-то другому: кого хотят видеть соперником украинца вместо реванша с Верховеном

В последнее время вновь активизировались разговоры о возможном реванше между Александром Усиком и Рико Верховеном. Впрочем, не всех в мире бокса вновь вдохновляет такая перспектива.

В частности, тренер Гэри Логан в интервью Sky Sports высказал своё мнение о возможном реванше между Усиком и Верховеном. Специалист считает, что он ни к чему обоим спортсменам.

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Что Логан считает лучшим вариантом для обоих боксеров вместо реванша?

Логан отметил, что Александр Усик уже знает о Рико Верховене всё, поэтому, даже если между ними состоится реванш, украинец на этот раз легко победит. В свою очередь, Верховену, если он хочет утвердиться в качестве тяжеловеса, лучше провести бой против кого-то из лидеров дивизиона.

Усику же, если он собирается продолжать свои выступления в боксе, нужно дать шанс очень терпеливому Агиту Кабаелу. Усику больше нечего доказывать. Он всё доказал. Он достиг всего. Его наследие не было запятнано боем против Верховена,

– отметил тренер.

Он добавил, что противостояние с кикбоксером не нанесло никакого ущерба его репутации. Ничего уже не вернуть. Ноги Рико на ринге подкосились в 11-м раунде. Ещё один удар — и он уснул.

Какие новости вокруг возможного реванша между Усиком и Верховеном?

Александр Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Впрочем, рефери остановил бой уже после гонга. Это вызвало скандал по поводу несправедливости такого результата. На фоне этого появились слухи о возможности проведения реванша между боксерами.

Команда Верховена подала официальный протест. Она получила результаты расследования и выяснила, что бой все же был остановлен неправомерно. Нидерландец не сомневается в величии и мастерстве украинца, но призывает его согласиться на реванш и честно завершить противостояние на ринге перед болельщиками.