Екатерина Усик показала редкие фотографии своих родителей

Супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина поделилась редкими фотографиями своей семьи. Поводом для публикации стал 65-летний юбилей ее отца, который отпраздновал день рождения 27 сентября.

По случаю праздника Александр и Екатерина Усики прилетели в Испанию, где сейчас живут родители Екатерины. Супруги устроили для именинника большое семейное торжество. Фотографиями с вечеринки Екатерина поделилась на своей странице в инстаграме.

Что известно о родителях Екатерины Усик

Родители Екатерины Усик редко появляются в ее соцсетях, хотя сама супруга спортсмена регулярно публикует моменты из личной жизни. Поэтому новые фотографии дали возможность поклонникам увидеть тещу и тестя Александра Усика.

Отец и мать Екатерины Усик / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Отец Екатерины и его жена – украинцы. Мать родом из Кривого Рога, где в свое время работала учительницей. А отец – уроженец Симферополя, который работал таксистом.

Празднование 65-летия отца Екатерины / Фото из инстаграма Екатерины Усик

В свое время супруги оказались в Красноярске, где и познакомились. 15 мая 1988 года у них родилась дочь Екатерина. Через два года семья вернулась в Украину и поселилась в Крыму.

Родители Екатерины состоят в браке более 40 лет.

Родители Екатерины Усик / Фото из инстаграма жены украинского боксера

После начала полномасштабного вторжения России они уехали за границу и живут в Испании. Там вместе с ними уже несколько лет живут два сына Екатерины и Александра Усиков – Михаил и Кирилл. Их дочери, Елизавета и Мария, проживают в Украине.