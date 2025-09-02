Звездный экс-чемпион рассказал, проиграет ли Усик перед окончанием карьеры
- Рой Джонс считает, что пока нет боксера, который смог бы победить Александра Усика, кроме потенциальной попытки Джозефа Паркера.
- Следующий бой Усика против Джозефа Паркера станет последним в его карьере, и WBO требует медицинские заключения относительно травмы спины Усика.
- Усик провел в профессиональной карьере 24 победных боя, 15 из которых закончились нокаутом, и последний раз выступал в июле 2025 года.
Бывший чемпион мира Рой Джонс высказался о карьере Александра Усика. Звездный американский боксер предположил, может ли кто-то из боксеров нанести поражение непобедимому украинцу.
Рой Джонс рассказал, что пока он не видит ни одного боксера, который смог бы победить абсолютного чемпиона мира в хевивейте. По его мнению, такой шанс попробовать одолеть Александра Усика может получить Джозеф Паркер, передает 24 Канал со ссылкой на DAZN.
Может ли кто-то нанести поражение Усику?
Джонс уже далеко не первый представитель бокса, который придерживается такого мнения относительно непобедимости украинца.
Усик? Я не вижу, чтобы сейчас был такой боксер, который бы смог его победить. Александр – непобедим, а попробовать может только Джозеф Паркер,
– заявил Джонс.
Справка. Александр Усик провел на профи-ринге 24 победных боя, 15 из которых заканчивался нокаутом. Последний раз выходил в ринг 19 июля 2025 года, когда ярко нокаутировал в 5-м раунде реванша Даниэля Дюбуа.
Отметим, что Джонс провел в профессионалах 76 поединков: 66 побед (47 – нокаутом) и 10 поражений.
Что известно перед последним боем Усика?
- Следующий бой станет последним в профессиональной карьере Усика.
- Александр должен провести бой против обязательного претендента по линии WBO Джозефа Паркера. Была информация, что Усик попросил организацию отсрочить переговоры по этому поединку из-за давней травмы спины.
- В команде новозеландца не верят украинскому чемпиону.
- В WBO попросили украинца предоставить новые медицинские заключения, чтобы убедиться, действительно ли у него травма. Все после зажигательных танцев Усика на благотворительном вечере.
- В то же время журналист Майкл Копер сообщил, что решение принято. Усик должен договориться о бое с Паркером до 22 сентября 2025 года.