Бывший чемпион мира Рой Джонс высказался о карьере Александра Усика. Звездный американский боксер предположил, может ли кто-то из боксеров нанести поражение непобедимому украинцу.

Рой Джонс рассказал, что пока он не видит ни одного боксера, который смог бы победить абсолютного чемпиона мира в хевивейте. По его мнению, такой шанс попробовать одолеть Александра Усика может получить Джозеф Паркер, передает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Может ли кто-то нанести поражение Усику?

Джонс уже далеко не первый представитель бокса, который придерживается такого мнения относительно непобедимости украинца.

Усик? Я не вижу, чтобы сейчас был такой боксер, который бы смог его победить. Александр – непобедим, а попробовать может только Джозеф Паркер,

– заявил Джонс.

Справка. Александр Усик провел на профи-ринге 24 победных боя, 15 из которых заканчивался нокаутом. Последний раз выходил в ринг 19 июля 2025 года, когда ярко нокаутировал в 5-м раунде реванша Даниэля Дюбуа.

Отметим, что Джонс провел в профессионалах 76 поединков: 66 побед (47 – нокаутом) и 10 поражений.

Что известно перед последним боем Усика?