Как Россия отобрала и практически уничтожила дом Усика в Ворзеле

Семья украинского боксера Александра Усика дважды лишилась своих домов из-за россиян и их войны против Украины. Сначала оккупанты отобрали у спортсмена жилье в Симферополе, а затем фактически разрушили поместье Усиков в Ворзеле Киевской области.

Семье Усиковых пришлось покинуть свою малую родину – Крым – из-за аннексии со стороны России, сообщает 24 Канал. Они переехали в Ворзель в Киевской области, но в 2022 году лишились своего дома и здесь из-за полномасштабного вторжения и оккупации.

Что случилось с домом Усиков во время оккупации?

В начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года, российские войска физически захватили дом семьи Усиков в Ворзеле. К счастью, ни спортсмена, ни его семьи дома тогда не было, так как они успели эвакуироваться в безопасное место.

Перед тем как физически войти во двор украинского боксера, оккупанты обстреляли его из минометов. После этого там расквартировались российские войска. Соседи Усика сообщали, что, скорее всего, это были кадыровцы.

К тому же они точно знали, чей именно это дом, ведь их сюда привезли специально на гражданском автомобиле в гражданской одежде. Позже они загнали во двор тяжелую гусеничную технику, а именно танки и БТР. Для этого они сломали забор и заехали прямо на газон, и проживали в доме несколько недель.

Каковы последствия пребывания оккупантов в доме Усика?

После того как украинские войска освободили Киевскую область, жена боксера Екатерина Усик показала фотографии того, что россияне натворили с их домом. Там были разбиты окна, перевернуты и разбросаны вещи, повсюду грязь, остатки алкоголя и мусор.

На газонах – следы гусеничной техники, которая намеренно портила землю. Российские надписи и рисунки на стенах и заборах. В целом зрелище было ужасным. Из-за запущенного состояния дома семья приняла решение снести его, так как жить там было трудно как с практической, так и с психологической точки зрения.