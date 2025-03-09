"Может подождать": чемпион мира оценил возможность проведения боя против скандального блогера

Сауль Альварес должен был драться против Джейка Пола в мае этого года. Однако бой был отменен из-за того, что мексиканец подписал двухлетний контракт с Riyadh Season.

Американского блогера, конечно, возмутил срыв боя против чемпиона мира. Джейк Пол начал обвинять "Канело" и называть его трусом. Альварес высказался относительно боя с инфлюенсером, сообщает 24 канал со ссылкой на CBS Sports.

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Не более, чем шоу

Сауль Альварес прокомментировал потенциальный бой против Джейка Пола. Чемпион мира WBA, WBC и WBO во втором среднем весе считает, что возможный поединок с блогером обычное шоу.

"Канело" отметил, что он готовится к следующему поединку. Ведь этот бой является очень важным для него на том этапе профессиональной карьеры, где он находится сейчас. Поэтому он сделал правильное решение, подписав соглашение с Турки.

Альварес заявил, что бой против Пола может подождать.

Я даже не называю это (бой с Полом – 24 канал) поединок, это больше похоже на шоу, чем на настоящий бой. А такое шоу может подождать до завершения моей карьеры,

– подытожил Альварес.

Напомним, что Сауль Альварес в ближайшее время сразится против Уильяма Скулла. Бой между мексиканским чемпионом мира и кубинским боксером состоится 3 мая в Эр-Рияде, столица Саудовской Аравии.