Канело раскрыл неожиданные подробности дружбы с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес поделился подробностями общения с Александром Усиком. Он также объяснил, почему решил готовиться к следующему поединку именно в тренировочном зале украинца.

В настоящее время мексиканец находится на базе своего коллеги в испанском городе Гандия, расположенном в провинции Валенсия. Об этом сообщает Ring Magazine.

Альварес рассказал об Усике

По словам Альвареса, они с Усиком давно поддерживают дружеские отношения и всегда рады встречам. Идея тренироваться на базе украинца возникла после того, как Канело увидел видео с тренировок.

Мы всегда были очень хорошими друзьями и каждый раз, когда встречаемся, общаемся. Мы хорошо относимся друг к другу. Я посмотрел много видео и спросил: "Эй, а можно я иногда буду приходить в зал?" И они согласились оборудовать для меня зал. Я им за это очень благодарен,

– рассказал мексиканец.

Следующий бой Альварес проведет 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником станет Кристиан Мбилли.

За профессиональную карьеру Канело одержал 63 победы, трижды проиграл и дважды завершал поединки вничью. Среди боксеров, которым уступал мексиканец – Флойд Мейвезер, Дмитрий Бивол и Теренс Кроуфорд.

Напомним, он также включил Усика в пятерку лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

С кем из боксеров дружит Усик

Отметим, что Усик и Энтони Джошуа сохранили дружеские отношения даже после двух принципиальных чемпионских противостояний. Украинец и его команда помогали британцу готовиться к поединкам, совместно тренировались и проводили время вне зала. Перед одним из недавних боев в Саудовской Аравии Александр лично поддержал Энтони в раздевалке, где они вместе помолились перед выходом на ринг.

В конце 2026 года Джошуа вновь начал работать с бывшим наставником Беном Дэвисоном, готовясь к бою с Тайсоном Фьюри. При этом британец по-прежнему привлекает к тренировочному процессу украинских специалистов.