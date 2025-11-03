"Сценарий в Голливуд": что будет в случае поражения Усика в бою с Уордли

Александр Усик должен защищать титул WBO в супертяжелом весе. А главным претендентом на чемпионский пояс украинца является Фабио Уордли.

Дев Сахни поделился мыслями о том, что будет в случае победы Уордли в бою против Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

Что будет в случае поражения Усика от Уордли?

Дев Сахни заявил, что Джозеф Паркер был заслуженно фаворитом в бою против Фабио Уордли. Однако британский боксер из тех ребят, которым нет разницы с кем драться, будь то абсолютный чемпион мира, или медалист Олимпиады.

Представитель Queensberry Promotions высказался о бое Усик – Уордли. Он предположил, что будет, если британский боксер сможет одолеть украинского "Короля хевивейта".

Уже сейчас можно взять этот сценарий в Голливуд и сказать: У меня есть замечательная история про этого парня, консультанта по подбору персонала. Хотите снять о нем фильм? Как далеко он зашел? И они скажут: Убирайся. Слишком нереалистично. А что произойдет, если он побьет Усика? Самая большая история, которую когда-либо рассказывали,

– высказался Сахни.

Ранее Дерек Чисора в интервью The Sun высказался о поединке между Усиком и Уордли. Ветеран бокса считает, что украинский боксер может отдать титул британцу для его реванша с Паркером, а затем встретится с победителем.

Что говорят о бое Усик – Уордли в боксерском сообществе?