Звездный украинский боксер может побороться сразу за три титула чемпиона мира

Промоутер Том Леффлер рассказал о серьезных и амбициозных планах на первый средний вес. Сразу четверо боксеров смогут побороться за три титула.

Речь идет о возможном проведении "Турнира четырех" в первом среднем весе. Побороться за три пояса смогут следующие боксеры – чемпион мира по версиям WBC и WBO Себастьян Фундора, обладатель пояса IBF Бахрам Муртазалиев, украинец Сергей Богачук, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxingnewsonline.

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Четыре претендента на пояса

Четвертый участник определится в противостоянии Вирджила Ортиса против Израиля Мадримова, который состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

К слову. Именно в бою Ортис – Мадримов определится следующий соперник украинца Богачука. Сергей уже имеет негативный опыт в дуэли с Ортисом, которому проиграл летом 2024-го.

Промоутер Том Леффлер отметил, что судьба "Турнира четырех" зависит от руководителя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

Этот дивизион является слишком конкурентным, поэтому есть смысл провести такой турнир. Мы ведем переговоры с Турки Аль-Шейхом, если он одобрит эту идею, сможем начать ее реализацию. Богачук и другие боксеры захотят встретиться на ринге, чтобы определить сильнейшего. Турнир может состояться в ближайшем будущем, учитывая финансовые возможности Саудовской Аравии,

– сказал Леффлер.

Напомним, что ранее Богачук бросал вызов чемпиону мира Себастьяну Фундоре. Американец решил проигнорировать предложение от Сергея и провести бой с другим оппонентом. Была информация, что Фундора закрывает соглашение о проведении поединка против своего земляка Чордейла Букера.

Отметим, что за спиной Богачука уже 27 боев в профессионалах, в которых одержал 25 побед (24 – нокаутом). Сергей может вернуться в ринг уже летом этого года.