Может быть реванш: звездный боксер из Украины получил бой за титул временного чемпиона

Украинский боксер Сергей Богачук узнал имя своего потенциального соперника. Украинец, выступающий в первом среднем весе, может провести бой за пояс временного чемпиона по версии WBC.

Напомним, что 21 декабря 2024-го года Сергей Богачук провел бой в андеркарде реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри. Тогда в столице Саудовской Аравии 29-летний боксер из Винницы в 6-м раунде досрочно одолел британца Ишмаэля Дэвиса.

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Получил официального будущего соперника

Благодаря этой победе Богачук стал обязательным претендентом на пояс WBC. Сергей бросил вызов его полноценному обладателю Себастьяну Фундоре. Но тот решил проигнорировать вызов украинца и провести обязательную защиту по линии WBO, поясом которой он тоже владеет.

23 января Всемирный боксерский совет объявил о ряде титульных поединков, один из которых касался как раз Богачука. Сергей получит в будущие соперники победителя боя между Вирджилом Ортисом и Исраилом Мадримовым. На кону этой встречи, которая состоится 22 февраля в Эр-Рияде, будет стоять титул временного чемпиона WBC, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxingtalk

Богачук может получить реванш против Ортиса.

Справка. Сергей Богачук уже дрался против Вирджила Ортиса в августе 2024-го. К сожалению, украинец проиграл по решению судей и потерял свой титул временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе.

Сергей Богачук может вернуться на ринг летом этого 2025-го года.

Отметим, что за спиной Богачука уже 27 боев, в которых он побеждал 25 раз (24 – нокаутом). Также потерпел два поражения (от Брэндона Адамса и Вирджила Ортиса).