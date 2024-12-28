Обещает фейерверк: украинский боксер замахнулся на абсолютное чемпионство

Сергей Богачук подрался в андеркарде реванша Усик –Фьюри. Украинский боксер победил британца Ишмаэля Дэвиса в Эр-Рияде.

Бой, который состоялся 21 декабря, закончился в 6-м раунде. Сергей Богачук уже во 2-м раунде отправил оппонента в нокдаун, из которого Дэвис сумел выйти. Через четыре раунда все же закончилось победой украинского боксера техническим нокаутом.

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Чемпионские планы Богачука

Украинский боксер благодаря победе над Ишмаэлем Дэвисом стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC. Сейчас этим титулом в первом среднем весе владеет американец Себастьян Фундора.

Теперь Богачук сделал громкое обещание перед своими фанатами. Украинец пообещал им продуктивный год. Сергей замахнулся на звание абсолютного чемпиона мира в своем весе, передает слова боксера 24 Канал со ссылкой на Богачука в аккаунте в соцсети Х.

В 2025 году будет фейерверк. Я готов драться с любым соперником и идти к статусу абсолютного чемпиона своего веса. Ребята с титулами не могут меня постоянно избегать,

– написал Сергей Богачук.

29-летний Сергей Богачук поставил перед собой очень амбициозные цели.

Напомним, что летом 2024-го года Богачук проиграл Вирджилу Ортису по решению судей и потерял титул "временного" чемпиона мира по версии WBC.