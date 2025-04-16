В команде Усика прокомментировали преждевременную информацию The Ring о реванше с Дюбуа

Издание The Ring сообщило дату реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа. По их информации, вторая битва состоится 12 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли".

В команде Александра Усика резко отреагировали на инсайд авторитетного издания. В своих соцсетях на подобную информацию о дате реванша реакцию оставил директор команды украинца Сергей Лапин, сообщает 24 Канал.

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Реакция Лапина

Представитель команды непобедимого украинского боксера подтвердил слова промоутера Усика Александра Красюка о том, что переговоры о реванше до сих пор продолжаются. Лапин попросил набраться терпения, ведь вскоре состоится официальное объявление боя.

Наша команда Ready To Fight сейчас ведет переговоры с Queensberry Promotions по бою Александра Усика. Но надо дождаться официального объявления боя. Скоро все детали мы расскажем,

– написал Лапин.

Зато менеджер украинца Эгис Климас заявил, что издание The Ring нарушило все правила относительно последовательности объявления даты боя.

В то же время платформа Ready to Fight, которая была создана по инициативе Усика, уже объявила набор спарринг-партнеров в тренировочный лагерь непобедимого украинца.

Напомним, что Усик мог получить в соперники Дюбуа, если бы тот провел запланированный февральский бой против Джозефа Паркера и победил в нем. Однако Даниэль снялся с противостояния из-за болезни.