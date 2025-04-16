В команде Усика прокомментировали преждевременную информацию The Ring о реванше с Дюбуа
- По информации The Ring, реванш Усика против Дюбуа запланирован на 12 июля 2025 года на "Уэмбли".
- Команда Усика опровергла эту информацию, заявив, что переговоры еще продолжаются, и официальное объявление боя будет сделано вскоре.
- Платформа Ready to Fight уже объявила набор спарринг-партнеров для тренировочного лагеря Усика.
- Дюбуа мог бы стать соперником Усика, если бы не снялся с февральского боя против Джозефа Паркера из-за болезни.
Издание The Ring сообщило дату реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа. По их информации, вторая битва состоится 12 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли".
В команде Александра Усика резко отреагировали на инсайд авторитетного издания. В своих соцсетях на подобную информацию о дате реванша реакцию оставил директор команды украинца Сергей Лапин, сообщает 24 Канал.
К теме Коварный поступок The Ring: менеджер Усика разъярен инсайдом о дате реванша
Реакция Лапина
Представитель команды непобедимого украинского боксера подтвердил слова промоутера Усика Александра Красюка о том, что переговоры о реванше до сих пор продолжаются. Лапин попросил набраться терпения, ведь вскоре состоится официальное объявление боя.
Наша команда Ready To Fight сейчас ведет переговоры с Queensberry Promotions по бою Александра Усика. Но надо дождаться официального объявления боя. Скоро все детали мы расскажем,
– написал Лапин.
Зато менеджер украинца Эгис Климас заявил, что издание The Ring нарушило все правила относительно последовательности объявления даты боя.
В то же время платформа Ready to Fight, которая была создана по инициативе Усика, уже объявила набор спарринг-партнеров в тренировочный лагерь непобедимого украинца.
Напомним, что Усик мог получить в соперники Дюбуа, если бы тот провел запланированный февральский бой против Джозефа Паркера и победил в нем. Однако Даниэль снялся с противостояния из-за болезни.