"Возвращается домой": Усик определился с планами на завершение карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик планирует вернуться в крузервейт в 2027 году. Украинец намерен вновь собрать все чемпионские пояса и завершить профессиональную карьеру в статусе абсолютного чемпиона мира.

О планах боксера рассказал директор его команды Сергей Лапин. Его слова приводит издание TalkSport.

Лапин раскрыл планы Усика

По словам Лапина, команда Усика разработала план из двух поединков. Сначала украинец хочет побороться за вакантный чемпионский титул IBF в первом тяжелом весе, а после этого провести бой с Дэвидом Бенавидесом, чтобы объединить чемпионские пояса.

Александр планирует вернуться в крузервейт в 2027 году и вновь стать абсолютным чемпионом. Сначала мы рассматриваем возможность провести бой за вакантный чемпионский титул. Затем наша цель – встретиться с Дэвидом Бенавидесом, объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира. Мы рассматриваем 2027 год как заключительную главу его карьеры. Он хочет завершить ее в статусе абсолютного чемпиона дивизиона, в котором впервые собрал все пояса,

– заявил Лапин.

Представитель украинца подчеркнул, что для реализации этой цели команде необходимо придерживаться четкого плана: сначала завоевать вакантный титул, а затем провести объединительный поединок.

Усик никогда не был прирожденным супертяжеловесом. Крузервейт – его родной дивизион. Он любит вызовы, поэтому поднялся в весе, покорил супертяжелый дивизион, а теперь возвращается домой, чтобы снова навести там порядок,

– добавил директор команды.

Напомним, Усик уже становился абсолютным чемпионом мира в крузервейте в 2018 – 2019 годах, собрав все основные чемпионские пояса. После этого украинец перешел в супертяжелый вес, где также дважды завоевывал статус абсолютного чемпиона мира.

Между тем Бенавидес также рассматривает возможность выступлений в первом тяжелом весе. Ранее американский боксер сообщал о переговорах с Усиком о потенциальном поединке.