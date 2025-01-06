"Это настоящий чемпион": 53-летний экс-чемпион мира бросил вызов Кличко

Владимир Кличко в этом году планирует вернуться на ринг. Украинский экс-боксер намерен побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в своей весовой категории.

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс высказался относительно возвращения Кличко-младшего. Американец намекнул на возобновление выступлений, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Бриггс хочет драться с Кличко

Шеннон Бриггс заявил, что планирует вернуться в профессиональный ринг. 53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе выразил желание встретиться в ринге с Владимиром Кличко.

Нет ничего невозможного. Как мы знаем, человек способен делать удивительные вещи. Он (Кличко – 24 канал) очень сильный человек, он стал чемпионом в супертяжелом весе и сражался за свою страну, в которой погибло столько людей. Это настоящий чемпион, сильный человек,

– сказал Бриггс.

Напомним, что Шеннон Бриггс последний раз дрался в 2016 году. Американец ранее уже встречался с Виталием Кличко, проиграв украинцу единогласным решением судей в 2010 году.

Что касается Владимира Кличко то его последний бой состоялся в 2017 году. Тогда украинец досрочно проиграл британскому боксеру Энтони Джошуа.