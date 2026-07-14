Это не бой –, это воплощение мечты: соперник Хижняка оценил предстоящий поединок с украинцем

На боксерском вечере в Саудовской Аравии 25 июля состоится бой между Александром Хижняком и Ленни Патрачем. Соперник украинца прокомментировал предстоящий бой с олимпийским чемпионом.

Он поделился своими мыслями в интервью для LuckyPunch. Там он, в частности, охарактеризовал и стиль украинского боксера.

Почему для Патрача большая честь сражаться с Хижняком?

Французский боксер в полутяжелом весе Ленни Патрач рассказал, что в начале июня к его команде присоединился менеджер Алекс Кузнецов. Они сразу согласились на бой, поскольку сам французский боксер хорошо знал Александра Хижняка.

Я следил за ним еще во время его любительской карьеры. Для меня большая честь встретиться на ринге с таким боксером, как Александр Хижняк. Его переход из любительского бокса в профессиональный происходит вполне естественно,

– отметил француз.

Он добавил, что у украинца агрессивный стиль бокса, который обязательно поможет ему в профессионалах.

Как бой с Хижняком осуществит мечту Патрача?

Также Ленни Патрач отметил, что бой с Хижняком – это осуществление его мечты. Ведь, во-первых, этот поединок состоится в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии. Француз называет большим честью свое выступление там против украинского боксера.

"Я с нетерпением жду этого момента", – подчеркнул Патрач.

Он добавил, что выступить на боксерском вечере с участием Энтони Джошуа – это мечта для него. Однако помимо этого это еще и прекрасная возможность заявить о себе и привлечь к себе внимание.