Нашелся единственный боксер, который дважды за год одолел Усика: кто этот уникальный боец

Александр Усик проводит идеальную профессиональную карьеру, которая состоит уже из 23-х победных поединков подряд. Четырнадцать из них завершались нокаутом от украинского чемпиона.

Несмотря на 100-процентную статистику нашелся боксер, который дважды побеждал Александра Усика. Правда, здесь речь идет о ранней карьере украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxRec.

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Кто побеждал Александра Усика

В далеком 2006-м году, когда Усик только начинал свои выступления на международном уровне, Александр дважды проиграл египтянину Мухаммеду Хикалю.



Хикал дважды побеждал Усика / Скриншот с BoxRec

Впервые это произошло в мае на международном турнире имени Ахмета Комерта в Турции. По итогам четырех раундов победу по очкам одержал египтянин 26:11. Второй раз боксеры сошлись в ринге в октябре в азербайджанском Баку. С снова Хикал торжествовал, но на этот раз со счетом 17:8. Тогда 19-летний Усик боксировал в среднем весе.

Мухаммед Хикал Малоизвестный египетский боксер, который в те годы побеждал не только Усика, но и бывшего чемпиона из Казахстана Геннадия Головкина. Выступал на четырех Олимпиадах, но медалей не получал. Египтянин является двукратным победителем Африканских игр и бронзовым чемпионом мира-2005. После завершения карьеры Хикал начал тренерскую деятельность.

Отметим, что недавно внук легендарного Мухаммеда Али сравнил Усика со своим звездным дедушкой.