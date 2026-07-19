Сын Усика может выйти на ринг против Фьюри-младшего: боксер рассказал подробности

Александр Усик рассказал о возможной спортивной карьере своих сыновей. Бывший чемпион мира не исключает, что его дети могут сразиться с сыновьями Тайсона Фьюри, которого он дважды победил в 2024 году.

В интервью Daily Mail Boxing, отвечая на вопрос, увидят ли болельщики следующее поколение Усика против Фьюри, украинец сказал, что это возможно.

Усик рассказал о воспитании сыновей

В то же время Александр отметил, что его сыновья не занимаются боксом, поэтому могут встретиться с детьми Фьюри разве что по правилам смешанных единоборств.

"Но оба моих сына не занимаются боксом, только дзюдо и ММА. Возможно, в UFC – без проблем, но бокс", – сказал Усик.

Усик рассказал, что для него как отца самое важное – дать детям образование, тогда как спорт – это элемент дисциплины.

"Я говорю своим сыновьям: бокс – это очень тяжелый вид спорта. На первом месте для меня и моей жены – образование. Дзюдо сейчас – это потрясающий вид спорта, который воспитывает дисциплину. Но мой младший сын говорит мне: "Папа, я хочу заниматься боксом". Я говорю: "Подожди, ведь я начал заниматься боксом с 15 лет. Тебе сейчас 11, у тебя есть четыре года". Нет, мы тренируемся. Я тренируюсь со своими сыновьями, знаете, в перчатках. Как в школе бокса. Но если я увижу, что это хорошая идея, я помогу своим сыновьям. Но на первом месте – образование", – подытожил спортсмен.

Напомним, сыновья Александра Усика, Кирилл и Михаил, родившиеся в 2013 и 2015 годах соответственно, проживают в Испании. Дети занимаются дзюдо в Марбелье и уже добились первых успехов в этом виде спорта.

Также у боксера вместе с женой Екатериной есть две дочери, Елизавета и Мария, которые остаются в Украине.

Отметим, что Тайсон Фьюри воспитывает четырех сыновей и трех дочерей, а старшему мальчику 14 лет.