Журналисты поймали Фьюри после окончания карьеры: как выглядит экс-соперник Усика

В начале нового 2025-го года Тайсон Фьюри неожиданно для всех объявил об окончании профессиональной карьеры. Британец попрощался с боксом не на мажорной ноте, дважды проиграв Александру Усику в течение 2024-го года.

После двух подряд поражений "Цыганский король" решил в очередной раз попрощаться с профи-рингом. Тайсон Фьюри сосредоточится на проведенном времени с семьей и будет изучать психологию.

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Фьюри наслаждается жизнью без бокса

Однако многие люди в мире бокса не верят, что Тайсон окончательно повесил перчатки на гвоздь. Ведь это далеко уже не впервые Фьюри заканчивает карьеру. Многие утверждают, что таким решением британец просто набивает себе цену, чтобы получить солидный ценник за свое возвращение ради боя с Энтони Джошуа.

"Цыганский король" уже даже получил условие от промоутера Эй Джея Эдди Хирна, который дал Тайсону на размышления 3-4 недели. Иначе команда Джошуа просто найдет Энтони другого соперника.

В то же время журналисты поймали Фьюри в повседневной жизни. Тайсон был замечен на одной из заправок в графстве Ланкашир. Уже бывший боксер имел хороший вид и настроение, держа в руках энергетик. Похоже, что жизнь без бокса приносит удовольствие "Цыганскому королю", пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Как выглядит Фьюри после окончания карьеры / Фото Mirror