Промоутер Фьюри назвал боксера, который вернет британца на ринг

Тайсон Фьюри может совсем скоро вернуться в профессиональный ринг. "Цыганский король" подогревает публику перед возможным камбэком, публикуя видео с тренировки.

Фрэнк Уоррен поделился мыслями относительно возможного возвращения Фьюри. Промоутер британца назвал соперников, ради которых он снова появится в ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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С кем хочет подраться Фьюри

Фрэнк Уоррен отметил, что Тайсон Фьюри вернется в бокс для боя против двух соперников. Первый из них Энтони Джошуа, ведь этот поединок привлекает зрителей.

Также Фьюри хочет драться с Александром Усиком. "Цыганский король" стремится отомстить украинскому чемпиону.

Тайсон хочет получить бой с Усиком, отомстить за то, что он чувствует. Я считаю, безусловно, один из двух поединков с Усиком он выиграл. И снова это будет отличный, большой бой. Но знаете что, Даниэль Дюбуа собирается победить Усика. Так что он бросит бомбу в центр всего этого,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Тайсон Фьюри дважды дрался против Александра Усика в 2024 году. В первом бою в мае британец проиграл раздельным решение, а в поединке в декабре потерпел поражение единогласным решением судей.

Сейчас Александр Усик готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа. Адская битва состоится 19 июля 2025 года на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.