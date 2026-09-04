Бой Фьюри – Джошуа под угрозой: британец назвал главную проблему

Тайсон Фьюри высказался по поводу поединка с Энтони Джошуа. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе оценил перспективы встречи со своим соотечественником.

По словам британского боксера, в настоящее время шансы на проведение боя составляют примерно 50 на 50. Об этом сообщает The Telegraph.

Что Фьюри рассказал о поединке с Джошуа

Фьюри подчеркнул, что готов встретиться с Джошуа в любом месте, однако считает, что финальной договоренности мешают финансовые и организационные вопросы.

Вероятность того, что этот бой состоится, – 50 на 50. Я буду драться с ним где угодно. Если это произойдет – прекрасно. Если нет – тоже прекрасно. Проблема в том, что у нас обоих сотни миллионов. Я думаю, что он никогда не хотел этого боя,

– сказал он.

Боксер также вспомнил мартовский поединок против Арсланбека Махмудова на стадионе "Тоттенхэм", который посетил Джошуа. Британец отметил, что вокруг потенциального противостояния скопилось слишком много политики и амбиций промоутеров.

Отдельно Фьюри высказал претензии к промоутеру Джошуа Эдди Гирну. По его мнению, именно позиция Гирна может стать препятствием для организации боя.

Я думаю, что это эго Эдди Гирна. Оно не должно становиться препятствием. Но, к сожалению, так и происходит,

– отметил британец.

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Предполагаемой датой поединка называют 20 ноября. Ожидается, что бой может состояться на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

В то же время вокруг места проведения уже разгорелся спор. Фьюри опубликовал постер с Нью-Йорком и заявил, что готов драться где угодно. Гирн в ответ представил свой вариант афиши, где в качестве места проведения указан лондонский стадион "Уэмбли".

Сам Фьюри ранее публично называл Джошуа "трусом" и обвинял его команду в затягивании согласования окончательных условий контракта.