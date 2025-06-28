Усик разочаровал своего экс-соперника, которого отправил считать пенсию: что произошло
- Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику дважды в прошлом году и завершил карьеру в начале 2025 года.
- Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Фьюри наслаждается жизнью на пенсии и не планирует возвращаться в профессиональный бокс, хотя поддерживает форму.
- Существует устная договоренность между Фьюри и Энтони Джошуа о возможном бое, который может вернуть Фьюри в ринг.
- Тайсон снимается в документальном фильме для Netflix и проводит время с семьей.
Тайсон Фьюри дважды проиграл в прошлом году Александру Усику. Украинец нанес дебютные поражения в карьере "Цыганского короля".
После этих поражений Тайсон Фьюри в очередной раз закончил карьеру в начале 2025-го года. Президент WBC Маурисио Сулейман высказал свое мнение относительно вероятного возвращения "Цыганского короля" в профи-ринг, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
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Сулейман о будущем Фьюри в боксе
По словам Сулеймана, Фьюри наслаждается жизнью без официальных боев, хотя постоянно поддерживает форму. О чем свидетельствуют его видео и фото с тренировок. Глава WBC рассказал, что Тайсон не хочет возвращаться в профессиональный бокс.
Я часто звоню Тайсону, но он говорит, что очень счастлив на пенсии, с детьми, с женой. Он вообще не намекал, что хочет возвращаться. Он сказал, что разочарован после реванша с Усиком, его не удовлетворил счет. Возможно, как в фильме "Крестный отец", он решит вернуться,
– сказал Сулейман.
К слову. Реванш между Усиком и Тайсоном состоялся в декабре 2024-го. Бой закончился победой украинца по единогласному решению судей.
Ранее президент WBC уверял, если Тайсон решит вернуться в ринг, то получит шанс подраться за чемпионский титул.
В середине июня 2025-го была информация, что между Фьюри и Энтони Джошуа есть устная договоренность о проведении лобового боя. Все отмечают, что только ради этой британской битвы может вернуться в ринг Тайсон.
На пенсии Тайсон не только проводит время с семьей и тренируется, но и принял участие в съемках документального фильма для Netflix. Экс-боксер прошелся по улицам Шотландии в килте и с голым торсом.