Усик разочаровал своего экс-соперника, которого отправил считать пенсию: что произошло

Тайсон Фьюри дважды проиграл в прошлом году Александру Усику. Украинец нанес дебютные поражения в карьере "Цыганского короля".

После этих поражений Тайсон Фьюри в очередной раз закончил карьеру в начале 2025-го года. Президент WBC Маурисио Сулейман высказал свое мнение относительно вероятного возвращения "Цыганского короля" в профи-ринг, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Сулейман о будущем Фьюри в боксе

По словам Сулеймана, Фьюри наслаждается жизнью без официальных боев, хотя постоянно поддерживает форму. О чем свидетельствуют его видео и фото с тренировок. Глава WBC рассказал, что Тайсон не хочет возвращаться в профессиональный бокс.

Я часто звоню Тайсону, но он говорит, что очень счастлив на пенсии, с детьми, с женой. Он вообще не намекал, что хочет возвращаться. Он сказал, что разочарован после реванша с Усиком, его не удовлетворил счет. Возможно, как в фильме "Крестный отец", он решит вернуться,

– сказал Сулейман.

К слову. Реванш между Усиком и Тайсоном состоялся в декабре 2024-го. Бой закончился победой украинца по единогласному решению судей.

Ранее президент WBC уверял, если Тайсон решит вернуться в ринг, то получит шанс подраться за чемпионский титул.

В середине июня 2025-го была информация, что между Фьюри и Энтони Джошуа есть устная договоренность о проведении лобового боя. Все отмечают, что только ради этой британской битвы может вернуться в ринг Тайсон.

На пенсии Тайсон не только проводит время с семьей и тренируется, но и принял участие в съемках документального фильма для Netflix. Экс-боксер прошелся по улицам Шотландии в килте и с голым торсом.