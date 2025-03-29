Очень непредсказуемый, – Усик откровенно назвал самого сложного соперника в своей карьере

Александр Усик откровенно рассказал, кто из его соперников, принес ему больше всего проблем в ринге. Украинский чемпион мира выделил лишь одного бывшего оппонента.

Им неожиданно стал Тайсон Фьюри, которого Александр Усик дважды победил по решению судей в 2024-м году. Эти победы поставили очередную точку на карьере "Цыганского короля", который в очередной раз попрощался с профи-рингом в начале нового 2025-го года.

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Кого выбрал Усик

Александр Усик добавил, что готов вернуться в ринг, чтобы вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Сейчас это главная цель Усика в боксе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yahoo Sports.

Я чувствую себя прекрасно и готов выйти на ринг с любым оппонентом. Моя цель – снова попытаться победить в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Пока что рано что-то говорить о моей карьере и оценивать меня, пока я не повесил перчатки на гвоздь. Самым тяжелым соперником в моей карьере является Тайсон Фьюри. Он очень непредсказуем и точно вернется в бокс. Возможно не как боксер, а в другой роли,

– заявил украинский боксер.

Ранее Усик признался, что Тайсон является его хорошим другом, хотя пока не поддерживает с британцем тесную связь.

Справка. В первом бою против Фьюри Усик стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте, отобрав у британца пояс WBC, которого ему не хватало для этого звания.

В прессе фигурирует много информации о возможном возвращении в ринг Тайсона ради британской битвы против Энтони Джошуа. Однако глава Top Rank Боб Арум всячески отговаривает Фьюри от идеи очередного камбэка в профессиональный бокс. По мнению промоутера, бывший соперник Усика ушел на заслуженную пенсию, из которой ему уже не следует возвращаться.