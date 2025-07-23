Это вопрос уважения, – Льюис назвал следующего соперника для Фьюри

Тайсон Фьюри засиделся на пенсии и намерен вернуться на ринг. "Цыганский король" хочет драться против Александра Усика, который во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Леннокс Льюис назвал следующего соперника для Тайсона Фьюри в случае его камбэка на ринг. Легенда бокса считает, что британец должен драться не с Александром Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Читайте также "Нас бы посадили за убийство": менеджер Усика интересно отреагировал на возможную битву с Полом

Кого выбрал Льюис соперником для Фьюри?

Леннокс Льюис отметил, что Тайсон Фьюри должен получить большой бой. Однако не с Александром Усиком, а с другим британским боксером.

Легенда бокса считает, что "Цыганский король" должен драться со своим земляком Энтони Джошуа. Льиюс надеется, что Фьюри будет драться с Эй Джеем, ведь в Англии любят большие бои.

Это вопрос уважения – кто лучший британский чемпион в супертяжелом весе. Весь мир с удовольствием посмотрит этот бой, и я тоже хотел бы его увидеть,

– сказал Льюис.

Напомним, что последний раз Тайсон Фьюри дрался против Александра Усика в декабре 2024 года. В том поединке украинский чемпион победил "Цыганского короля", который впоследствии объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщали о том, что Михаил Завьялов сделал прогноз на третий бой между Усиком и Фьюри, который может состояться в 2026 году. Известный тренер считает, что решать только Королю хевивейта.