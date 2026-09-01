"Он трус": Фьюри сделал резкое заявление о бое против Джошуа

Тайсон Фьюри высказался о переговорах по поводу организации предстоящего боя против Энтони Джошуа. Оба британских боксера ранее владели титулами чемпионов мира в тяжелом весе.

Во время тренировки на мероприятии в Майами Тайсон был сдержан и подробнее рассказал, почему задерживается официальный анонс. Об этом он рассказал на ютуб-канале Bloody Elbow.

Новые подробности о бое: что рассказал Фьюри

"Цыганский король" резко высказался о готовности Джошуа выйти с ним на ринг. "Да нет никаких новостей. Он трус", – сказал Фьюри, отвечая на вопрос о текущем статусе поединка.

По его словам, сторона соперника сейчас пытается выбить для себя более выгодные финансовые условия.

Я здесь, в Майами, тренируюсь к самому важному бою в боксе на данный момент: я против Энтони Джошуа. Но почему рассказывать нечего. Эдди (Гирн, промоутер – прим. 24 Канал) и "Эй Джей", как всегда, выторговывают еще несколько процентов. Вот на чем мы сейчас остановились. Не думаю, что они пугаются, они все-таки профессиональные бойцы. Они подпишут, когда соглашение будет правильным,

– заявил спортсмен.

Боксер добавил, что сейчас просто поддерживает форму, не ввязывается в неприятности и готов принять любой поединок, который ему предложат в случае срыва переговоров.

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Напомним, встреча двух британских звезд запланирована на 20 ноября, однако на данный момент проведение шоу находится под угрозой из-за серьезных споров относительно места проведения боя. Несмотря на скандал вокруг организации, Фьюри настроен решительно и заверил, что в любом случае выйдет на ринг 20 ноября, даже если Джошуа откажется от поединка и придется искать замену.

В этом году 38-летний боксер уже успешно вернулся в большой бокс, одержав две победы над Арсланбеком Махмудовым и Мариушем Вахом.