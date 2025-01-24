"Пытаются разрушить мою жизнь и карьеру": экс-сотрудник Ломаченко обвинил Top Rank

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес сделал шокирующее заявление о своем промоутере, который работает в компании Top Rank. Американец проехался по их провальной работе.

27-летний боксер из США заявил, что такие "старания" разрушают его профессиональную карьеру и вообще его жизнь. Теофимо Лопес вспомнил, как мог подраться с Сабриэлем Матиасом, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Карьеру Теофимо Лопеса сознательно разрушают

Обидчик Василия Ломаченко был шокирован той суммой, которую предложили Матиасу за бой против него. Ведь боксеру из Пуэрто-Рико предложили 850 тысяч долларов.

Они пытаются разрушить мою жизнь и карьеру,

– заявил Лопес.

Теофимо уверен, что Матиас не стоит тех денег, ведь в июне 2024-го проиграл австралийцу Лиаму Паро. После чего Сабриэль досрочно победил Роберта Рамиреса в нетитульном поединке. Также американец добавил, что это было сознательно сделано для того, чтобы выставить его в плохом свете.

Теофимо рассказал, что бой должен был состояться на "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе. Однако заявил, что на Западном побережье этот поединок бы не продался.

Мне жаль, но у меня сейчас нет хороших помощников в Top Rank. Так что же мне делать? Если бы этот бой был в Нью-Йорке, и это было бы на PPV, тогда поединок состоялся бы,

– добавил Лопес.

Справка. Сабриэль Матиас провел в профессионалах 23 боя, в которых одержал 21 победу (все – нокаутом). Также в его пассиве 2 поражения.

Теофимо Лопес в последний раз выходил в ринг в феврале 2024-го. В том поединке американец победил Джамейна Ортиса.

Напомним, что в октябре 2020-го года Лопес провел бой против Василия Ломаченко, в котором победил украинца по единогласному решению судей. Тогда американец стал самым молодым абсолютным чемпионом в истории бокса.