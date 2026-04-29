Аж глаза закатились: в Австралии великан нокаутировал соперника за 74 секунды

Австралийский боксер супертяжелого веса Теремоана Теремоана 29 апреля одержал свою очередную победу на профессиональном ринге. Спортсмен довел счет своих побед до 11, и все они были одержаны нокаутом.

Очередной жертвой 28-летнего австралийца стал его земляк Боуи Тупоу, сообщает Ring Magazine. Поединок боксеров состоялся в Мельбурне (Австралия) на арене The Melbourne Pavilion в андеркарде встречи Скай Николсон и Мараи Тернер.

Как Теремоана одержал очередную победу?

Теремоана с первых секунд контролировал ход поединка, а развязка наступила очень быстро. Фаворит нокаутировал своего соперника уже в первом раунде, завершив бой за 74 секунды.

Победу Теремоани принес точный апперкот, за которым наступило добивание. Он попал настолько сильно, что глаза Тупоу закатились и держались в таком положении вплоть до падения.

Ряд СМИ успели назвать этот удар самым брутальным апперкотом 2026 года.

Как Теремоана нокаутировал Тупоу: смотрите видео

Что известно о Теремоане и при чем здесь Усик?

Как свидетельствуют данные сайта BoxRec, Теремоана, который дошел до четвертьфинала Олимпийских игр 2024 года, выиграл 11-й бой на профессиональном ринге. Что интересно, доля его побед нокаутом составляет фантастические 100%. Зато Тупоу потерпел восьмое поражение, но имеет в своем активе 29 побед.

После победы Теремоана поблагодарил высшие силы за победу, а также сказал, что доволен своим выступлением. Более того, он заявил, что имеет потенциал стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

Я верю, что имею потенциал чемпиона мира. Я рад быть активным. Я должен заслужить свое место. Кто бы ни вышел со мной в ринг – я его уберу,

– сказал австралиец.

Следует добавить, что Теремоана равняется на Александра Усика, который удерживает несколько титулов чемпиона мира в супертяжелом весе. По его мнению, Усик является лучшим боксером мира за всю историю.

Я считаю, что Усик технически является лучшим боксером в весовой категории на данный момент, и мне очень нравится его стиль, то, как он сохраняет спокойствие и просто выходит на ринг, чтобы выполнить свою работу. Я планирую делать то же самое,

– цитирует спортсмена BoxingScene.

Амбиции Теремоаны подтверждает и его промоутер Эдди Хирн, который известен сотрудничеством с Энтони Джошуа. В комментарии Fox Sports Australia он заявил, что австралиец – будущий чемпион мира.

"У меня есть настоящее золото – это Теремоана Теремоана. Потому что я вижу перед собой парня, который, по моему глубокому убеждению, является будущим чемпионом мира в супертяжелом весе. Я вижу в нем невероятную личность – он из тех людей, что озаряют все вокруг своим присутствием. У него есть абсолютно все необходимое, но пока он находится только на начальном этапе своей карьеры", – говорил промоутер.

