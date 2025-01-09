Экс-чемпион мира раскрыл имя боксера, который на одном уровне с Усиком

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли оценил возможный бой между Теренсом Кроуфордом и Канело Альваресом. 41-летний американский боксер назвал одного из боксеров этого вероятного поединка, который находится на одном уровне с Александром Усиком.

Тимоти Брэдли провел аналогию возможного боя Канело Альварес – Теренс Кроуфорд с поединками Александра Усика против Тайсона Фьюри. В обоих из них победу одержал украинец, хотя именно "Цыганский король" владел преимуществом в антропометрии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxingnews 24.

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Брэдли о боксере, который стоит на уровне с Усиком

Бывший чемпион мира сомневается, что Канело по силам отправить Кроуфорда в нокаут. Более того, Брэдли заявил, что Теренс стоит на одном уровне с непобедимым украинцем.

Все говорят, что Канело нокаутирует Кроуфорда. Но когда он последний раз кого-то нокаутировал? Они оба одного роста. Мы только что увидели, как Усик победил Фьюри, который намного тяжелее его. Усик победил гораздо более тяжелого парня с помощью своего мастерства, умением. Усик великий боксер и мы знаем только одного современного бойца его уровня – это Теренс Кроуфорд,

– заявил Брэдли.

Ранее Александр Усик публично заявил, кого считает лучшим боксером планеты. Здесь выбор украинца остановился как раз на Теренсе Кроуфорде.

Справка. Авторитетный портал BoxRec включил Теренса Кроуфорда в топ-5 лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Американец занял в обновленном списке четвертое место.