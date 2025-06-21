Бывший чемпион мира назвал боксера, который займет трон хевивейта после ухода Усика

Александр Усик один из величайших боксеров современности, которому подражают молодые бойцы. Однако украинский чемпион совсем скоро покинет профессиональный ринг.

Стал вопрос, кто станет преемником Короля хевивейта. Бывший чемпион мира Тони Белью назвал будущего наследника после Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на SportingTalk.

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Какого боксера выделил Белью

Тони Белью назвал Мозеса Итауму наследником трона Александра Усика в супертяжелом дивизионе. По его мнению, британскому боксеру под силу стать номером один.

Бывший чемпион мира отметил, что Итаума исключительный боксер. Поэтому именно за "Новым Майком Тайсоном" будущее хевивейта.

Когда Усик уступит дорогу – это будет его путь. Люди говорят, что скорость рук у него напоминает Майка Тайсона, но у него есть и сила. Один из его самых больших активов – это ноги и подвижность. Он универсальный, может двигаться, делает это очень хорошо,

– сказал Беллью.

Напомним, что следующий бой Мозес Итаума проведет 16 августа 2025 года. 20-летний Британец сразится против опытного земляка Диллиана Уайта.

Ранее Мозес Итаума поделился планами на будущее после победы над ветераном бокса Майклом Балоганом.