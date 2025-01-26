"Бьет сильнее": экс-чемпион мира сравнил Усика с претендентом на титул

Вскоре в Саудовской Аравии состоится феерический вечер бокса. В главном поединке за титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте сразятся Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер.

Тони Белью поделился мыслями относительно предстоящего поединка. Бывший чемпион мира считает, что британский боксер победит новозеландца и защитит пояс, сообщает 24 канал со ссылкой на Fightlens.

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Белью оценил Паркера

Британец заявил, что ему трудно ставить против Даниэля Дюбуа, подчеркнув стиль обоих боксеров. Хотя Тони Белью признал, что Джозеф Паркер имеет не самый сильный удар, но у него есть мощность.

Бывший чемпион мира считает, что новозеландец был сильнее Александра Усика. Беллью объяснил свое мнение, выделив качества Паркера.

Джозеф, возможно, бьет сильнее, чем Александр Усик. У Паркера есть несколько хороших побед, но мне тяжело ставить против Даниэля Дюбуа в этом бою. Он моложе, свежее, и у него есть большая сила,

– сказал Беллью.

Напомним, что бой между Джозефом Паркером и Даниэлем Дюбуа состоится в Эр-Рияде 22 февраля. Один из боксеров в случае победы получит шанс драться с Королем хевивейта и непобежденным Александром Усиком.