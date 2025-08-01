Бывший британский боксер Тони Белью высказал свое мнение относительно потенциального боя Александра Усика против Мозеса Итаумы. Экс-чемпион мира уверен, что Итауме не стоит выходить в ринг против боксера из Симферополя.

По мнению 42-летнего британского экс-боксера, этот вариант является худшим для Мозеса Итаумы. Тони Белью отметил неопытность британца, которому всего 20 лет, передает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Что сказал Белью о возможном бое Усик – Итаума?

Белью не понимает, зачем бросать Мозеса с наскока в огонь. По мнению Тони, Итауме нужно постепенно идти к поединкам с такими крупными супертяжами как Александр Усик.

Я считаю, что это ужасный бой для Мозеса Итауми – парень, кажется, еще даже не проходил дистанцию в шесть раундов. Бросать этого ребенка к волкам на таком раннем этапе карьеры – я просто не понимаю, зачем. Он молодой, дайте ему развиваться, как всем другим боксерам, дайте ему время освоить свое дело,

– заявил Беллью.

Мозесу Итауми всего 20 лет, а он уже провел 12 победных поединков (10 – нокаутом). Сейчас молодой британский боксер еще не знает горького вкуса поражения. Зато Усик уже провел в профессионалах 24 победных боя (15 – нокаутом). Александру осталось в своей карьере провести один большой поединок.

Усик и другие люди из боксерского сообщества пророчат Итауме большое будущее и преемственность на вершине хевивейта, когда украинец уйдет на пенсию.

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